Liczne grono lekkoatletów z klubów województwa lubelskiego wystartuje w mistrzostwach Polski seniorów

Lubelszczyzna najliczniej będzie reprezentowana przez zawodników i zawodniczki AZS UMCS - 34 osoby (13 kobiet i 21 mężczyzn). Oprócz lubelskich akademików na suwalskim stadionie zobaczymy przedstawicieli Agrosu Zamość (14 osób), AZS-AWF Biała Podlaska (4) oraz Wisły Puławy, Agrosu Chełm, Żaka Biała Podlaska, SKB Kraśnik i TKS Tomasovii Tomaszów Lubelski , które wystawią 1-osobowe reprezentacje.

Największe szanse medalowe spośród reprezentantów AZS UMCS mają Paulina Guba (pchnięcie kulą), Daria Zabawska (rzut dyskiem), Sofia Ennaou (1500 m), Małgorzata Hołub-Kowalik (400 m), Angelika Mach (5000 m), Izabela Paszkiewicz (5000 m), Andrzej Kuch (skok w dal) i Oskar Stachnik (rzut dyskiem).

– Ostatnie tygodnie to walka z czasem. Jeszcze niedawno chciałam po prostu wrócić do biegania, bowiem borykałam się problemami zdrowotnymi. Kiedy to w końcu się udało, to teraz mam apetyt na coraz lepsze wyniki. Wychodzą jeszcze jednak wciąż braki w treningu – mówi Małgorzata Hołub-Kowalik, która w Suwałkach oprócz występu na dystansie 400 m pobiegnie jeszcze z klubowymi koleżankami w sztafecie 4x400 m.