Lider za mocny dla piłkarzy Motoru Lublin. Na Arenie wygrała Stal Rzeszów Krzysztof Nowacki

Zakończyła się seria pięciu ligowych remisów piłkarzy Motoru, ale żadne to pocieszenie skoro z murawy Areny Lublin zeszli pokonani przez Stal Rzeszów 0:2. Do lidera eWinner 2.ligi z Podkarpacia podopieczni trenera Marka Saganowskiego tracą aż 16 punktów. Co więcej, lublinianie w tabeli spadli już poza strefę gwarantującą udział w barażach o pierwszą ligę.