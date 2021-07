„Linia retro” w Lublinie zaczyna sezon. Będzie można się przejechać historycznym trolejbusem oraz autobusem

- W okresie wakacyjnym każdy może odbyć niezapomnianą podróż w przeszłość i poznać Lublin z nietypowej perspektywy – z pokładu zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej – zachęca Monika Fisz z ZTM Lublin.

W najbliższą niedzielę tegoroczny sezon rozpoczyna linia T. Pasażerów będzie woził Ziutek i Gutek. Ziutek to trolejbus, rekonstrukcja radzieckiego ZIU-9B (w latach 70-tyxch XX w. kursowały po wielu miastach w Europie), Gutek to autobus Jelcz 272 MEX, czyli „ogórek”. Będzie to 10 sezon historycznych linii w Lublinie.