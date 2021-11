Listopadowa pogoda nie zniechęciła świdniczan do zakupów na giełdzie staroci. Zobacz zdjęcia Redakcja

Listopadowa aura nie zniechęciła sprzedawców oraz kupujących. Zgodnie z zapowiedziami giełda staroci odbyła się w sobotę (13.11) na terenach przyległych do urzędu miasta w Świdniku. Jak co miesiąc, mieszkańcy mogli nabywać tam "przedmioty z historią". Kolejna taka impreza odbędzie się już 11 grudnia. Tymczasem, zachęcamy do obejrzenia aktualnej galerii. Jakie piękne rzeczy można było kupić tym razem? Sprawdź! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.