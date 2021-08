Litera prawa mówi: nauka stacjonarna, ale z ograniczeniami

Ósmoklasiści przystąpią do testu miesiąc później niż zwykle, czyli w maju. Ma to pomóc uczniom lepiej się do niego przygotować. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych będą jednak zwolnieni z egzaminu z czwartego przedmiotu, czyli jednego spośród możliwych do wyboru: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii. W związku z tym szkoły inaczej przeliczą punkty w czasie rekrutacji.

Zmian mogą być pewni również maturzyści. W nowym roku szkolnym egzamin dojrzałości podobnie jak rok temu odbędzie się wyłącznie w formie pisemnej, ale możliwość zdawania ustnego będzie otwarta dla osób planujących studia za granicą. Nie wszyscy maturzyści są jednak z tego zadowoleni.