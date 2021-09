Łobaczew Mały: Podczas prac ziemnych znaleziono materiały wybuchowe z okresu II wojny światowej

Do niecodziennego znaleziska doszło we wtorkowe popołudnie na terenie jednej z posesji w miejscowości Łobaczew Mały. Do terespolskiego komisariatu doszło zgłoszenie o odnalezieniu przedmiotów przypominających materiały wybuchowe. Na miejsce został wysłany funkcjonariusz, który potwierdził zgłoszenie. Do czasu przyjazdu saperów teren posesji był zabezpieczany przez terespolską policję, aby na niebezpieczny teren nie dostał się żadna postronna osoba.

Po wczorajszym sprawdzeniu miejsca znaleziska oraz pobliskiego terenu przez saperów, ujawniono zostało łącznie 20 sztuk granatów ręcznych oraz 68 sztuk zapalników inicjujących pochodzące z okresu II wojny światowej.

Policja ostrzega, że mimo upływu lat – takie ,,pamiątki” są wciąż śmiertelnie niebezpieczne, w przypadku odnalezienia niewybuchów należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby.