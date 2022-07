Losowanie Lotto Plus. Szczęśliwiec z Zamościa wzbogacił się o milion złotych

W czwartkowym (21 lipca) losowaniu Lotto Plus w Zamościu szczęśliwiec trafił „szóstkę”. Zwycięski los został wysłany w kolekturze przy ul. Wyszyńskiego 1. Wygrane liczby w Lotto Plus to: 3, 8, 17, 39, 45, 48. Osoba, która je obstawiła może cieszyć się z wygranej 1 mln zł.

Nie jest to jednak rekord zamojskich wygranych. W maju 2016 r. przy ul. Bazyliańskiej 2 w Lotto padło bowiem ponad 19 mln zł.

Czwartkowy wieczór był szczęśliwy także w Sulęcinie (woj. lubuskie). Padła tam wygrana w Lotto o wartości 6 398 339,50 zł. Szczęśliwe liczby w tym losowaniu to: 1, 21, 24, 34, 37, 39.