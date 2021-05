Loteria dla zaszczepionych. Za szczepienie można dostać pieniądze albo samochód! Dla kogo jest loteria i gdzie są na nią zapisy? asz

Premier Morawiecki i minister Dworczyk zapowiedzieli, że ruszy loteria dla zaszczepionych. Co znajdzie się w puli nagród? (zdjęcie archiwalne) Szymon Starnawski /Polska Press

Loteria dla zaszczepionych to nowy pomysł rządu na to, by przyspieszyć Narodowy Program Szczepień. Na ten cel ma być przeznaczone ponad 140 mln zł, zatem jest o co walczyć. Co konkretnie można wygrać w loterii dla zaszczepionych i dla kogo są przeznaczone nagrody? Dowiedz się więcej.