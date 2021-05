Lotnisko w Świdniku uczciło rekordowy przelot pilota Tadeusza Góry

W poniedziałek (17.05) w terminalu lotniska w Świdniku zawieszony został model, w skali 1:3, szybowca PWS-101, nazywanego przez pilota Tadeusza Górę "Kubusiem". Natomiast we wtorek (18.05) dokładnie w 83. rocznicę rekordowego przelotu, do terminalu lubelskiego lotniska przybyli obejrzeć instalację seniorzy lotnictwa oraz przyjaciele i koledzy pilota Góry.

W 1939 r. pierwszy raz zawitał do Świdnika z którym to postanowił związać resztę swojego życia.

– Kiedy pojawił się w Świdniku, nasze pierwsze spotkanie było jak każde inne. Mimo że czytałem pisma branżowe i znałem dokładnie historię rekordowego przelotu, dopiero później dowiedziałem się, że to właśnie "ten" Góra - wspomina Jan Kosior z Klubu Seniorów Lotnictwa, uczeń i wychowanek Tadeusza Góry.

I dodaje z podziwem: – Żeby w wieku 20 lat mieć takie wyczucie, to było niesamowite, szczególnie, że Góra zrobił sobie z tego taki przelot "na wesoło", gdy został zapytany przez swojego instruktora o kierunek lotu odpowiedział "do Wilna, na obiad do mamy".

I prawie tak się stało. Do lotniska na Porubanku (obecnie Kirtimai) czy szybowiska w Grzegorzewie, na którym zdobywał lotnicze umiejętności zabrakło 300 m wysokości, by przeskoczyć las i pokonać dystans ok. 30 km dzielących go od lotniska.