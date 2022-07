Lubartów. Rowerzysta potrącony na drodze dla rowerów trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło we wtorek (19 lipca) przed godz. 16:00 w miejscowości Pałecznica-Kolonia. 25-latka w peugocie przy wyjeździe ze stacji paliw nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzyście, poruszającemu się po drodze rowerowej w kierunku Niedźwiady. Uderzyła 67-latka w bok roweru. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

- Mamy wakacje i dużą liczbę uczestników ruchu drogowego w tym: rowerzystów, motocyklistów i pieszych. Przestrzegajmy przepisów i zwracajmy uwagę na oznakowanie, a także warunki drogowe, które mogą się zmienia - mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, starsza sierżant Jagoda Stanicka.

Na miejscu czynności prowadziła grupa dochodzeniowo śledcza. Teraz postępowanie prowadzi lubartowska komenda. Obydwoje uczestnicy wypadku byli trzeźwi.