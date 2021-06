Lubartów: To miała być jego „ostatnia szansa”. Kolejny wybuch agresji skończył się tragedią

- Czułem się skrępowany. Nadusił mnie na szyję. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Nie mogłem nabrać tchu – mówi oskarżony. Opowiadając o zdarzeniach z 19 sierpnia nie mógł ukryć zdenerwowania. Łamał mu się głos. W pewnym momencie mama podała mu chusteczkę.

Z relacji syna wynika, że próbował odepchnąć ojca, ale ten był silniejszy. Niewiele myśląc postanowił użyć noża, którego chwycił tuż przed napaścią.

- Dźgnąłem go po prostu w plecy. Chciałem go ukłuć, żeby odstąpił, nastraszyć – wyjaśnia Kamil M. Po drugim ciosie oskarżonemu udało się oswobodzić. 54-latek usiadł w przedpokoju. Nadal miotał wyzwiska. Kamil M. udał się do swojego pokoju i zasnął. Rano obudził go płacz matki Joanny M.