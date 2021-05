Lubelscy koszykarze po środowej wygranej z Rycerzami Rydzyna awansowali do I ligi

– Czekałem na ten moment wiele lat. Widocznie potrzebna była właśnie ta grupa ludzi, żeby marzenia się spełniły – mówi Przemysław Łuszczewski, szkoleniowiec lublinian. – To dzięki moim zawodnikom. Oni zaufali mi, ja zaufałem im. Zaufaliśmy dwóm połączonym klubom, miastu, które jest naszym wielkim wsparciem. Mamy to, o co w zasadzie walczyliśmy dwa sezony. Rycerze byli jednak godnym rywalem, ale my się ich nauczyliśmy i skutecznie dzisiaj ich powstrzymaliśmy – dodaje.

Środowe starcie pomiędzy koszykarzami U!NB AZS UMCS Start Lublin, a Rycerzami Rydzyna było trzecim meczem półfinałowym tych ekip w rozgrywkach II ligi. Triumfator gwarantował sobie awans na zaplecze ekstraklasy, więc stawka była bardzo wysoka. W sezonie zasadniczym obie drużyny przez swoje rozgrywki grupowe przeszły niczym burza. Obydwie zakończyły je na pierwszych miejscach z bilansami 22-2. W play-offach minimalnie lepiej radzili sobie lublinianie, ale w bezpośrednich starciach przed decydującym, środowym meczem był remis po 1. W Lublinie wygrali gospodarze (77:74), jednak tydzień później, to Rycerze triumfowali 97:82, wyrównując stan rywalizacji w całej serii.