Lubelscy naukowcy opracują aplikację mobilną, która pomoże nastolatkom chorym na cukrzycę

Cukrzyca typu 1 to najczęściej diagnozowana nieuleczalna choroba przewlekła okresu dziecięcego, która stanowi około dziesięciu procent wszystkich typów cukrzycy. Najczęściej dotyczy osób młodych do 30 roku życia, jej pierwsze objawy występują przeważnie pomiędzy 10 a 14 rokiem życia. Leczenie choroby jest bardzo angażujące i narzuca wiele ograniczeń. Pacjenci muszą m.in. systematycznie, kilka razy w ciągu dnia kontrolować poziom glikemii, stosować specjalne diety, przyjmować w określonych proporcjach insulinę do każdego posiłku, przeliczać to, co jedzą na tzw. wymienniki węglowodanowe i białkowo-tłuszczowe oraz nauczyć się jak organizm reaguje na chorobę i leczenie, tak by również zapobiec niebezpiecznej hipoglikemii i hiperglikemii. Dla młodych ludzi może stanowić to niezwykłe wyzwanie.

– U młodzieży choroba ta stanowi niezwykle trudne zagadnienie medyczne, społeczne i psychologiczne. Wymaga od chorych większej samodyscypliny i kontroli. Dlatego postanowiliśmy pomóc młodym osobom chorym na cukrzycę typu 1 podnieść jakość ich życia oraz zmniejszyć koszty społeczne ich edukacji i leczenia – mówi prof. Marek Miłosz, kierownik projektu z Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej.