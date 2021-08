Lubelscy radni będą debatować o wolnych mediach. To stanowisko „prezydenckiego” klubu

11 sierpnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Zyskała ona miano „lex TVN". Do tych zmian w stanowisku odnieśli się miejscy radni Lublina. Dokument przygotowali przedstawiciele klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka. Znajdzie się w porządku obrad najbliższej sesji, która odbędzie się 9 września.

Ustawa zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Wolne media w Polsce stanowią jeden z filarów demokracji, bez którego niemożliwa jest właściwa kontrola życia publicznego oraz rzetelną informacja skierowana do milionów odbiorców. Uważany, że wszelkie próby zmiany tego stanu rzeczy przez nieuprawnionych do takich działań polityków, to ograniczenie praw obywatelskich, łamanie swobody działalności gospodarczej i medialnej a przede wszystkim podstaw demokracji – przekonują radni.