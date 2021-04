Lubelscy siatkarze na ostatniej prostej do PlusLigi. LUK Politechnika zaczyna finały z BBTS Bielsko-Biała

- Wszyscy czują zmęczenie w nogach po tych tie breakach, ale najważniejsze, że awansowaliśmy do finału – dodaje Paweł Rusin. - Musimy zdecydowanie lepiej wchodzić w meczu. Od razu narzucić przeciwnikowi swój styl gry. Wtedy dużo lepiej nam wychodzi gra. Nie możemy też dopuszczać do tak nerwowych końcówek – przyznał trener Dariusz Daszkiewicz.

- Pamiętamy, jaki mamy cel i wiemy, że chcemy awansować – zapewnia Paweł Rusin, przyjmujący LUK Politechniki. - Każdy chce wygrać. Wszyscy w Bielsku-Białej chcą, żebyśmy awansowali do Plus Ligi – twierdzi Olega Krikun, atakujący BBTS.

W rundzie zasadniczej obie drużyny wygrały po jednym bezpośrednim meczu. W Bielsku Białej BBTS triumfował 3:0, a w rewanżu w Lublinie w identycznym stosunku wygrała LUK Politechnika. Wszystkie sety były jednak wyrównane i walka o wygrane w poszczególnych partiach toczyła się do ostatnich piłek. To zapowiada duże emocje w finałowej serii playoff, która toczyć będzie się do trzech zwycięstw.

Lublinianie wygrali rundę zasadniczą Tauron 1. Ligi z bilansem 24 zwycięstw i 4 porażek. Bialczanie zajęli trzecie miejsce z bilansem 23 wygranych i 5 porażek. - Ze srebrnego medalu nikt się u nas nie będzie cieszył. Chcemy ligę zakończyć w dobrym stylu i zrobimy wszystko, żeby krok po kroku dojść od wymarzonego celu i awansować do PlusLigi – twierdzi Jarek Macionczyk, rozgrywający BBTS.

- Nie wiem, jakie to będą mecze. Będzie ostra walka. Politechnika grała cztery razy z rzędu tie breaki i my też nastawiamy się na ciężką walkę. Jesteśmy w finale, a tutaj nie ma kalkulacji. Trzeba zagrać to, co ma się najlepszego – dodaje siatkarz bialskiej drużyny.