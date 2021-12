Lubelscy tenisiści stołowi powalczą o awans do 1.ligi? “Nie wyobrażam sobie innej opcji” – zapowiada Filip Grajewski.

ATS powstał z inicjatywy Marka Zięby, Mateusza Wardy i Michała Szewczuka, którzy jednak działali bez perspektywy grania w wyższych ligach. Jako osoba wywodząca się ze środowiska tenisowego postanowiłem dołączyć i współtworzyć drużynę, która spróbuje powalczyć o 1. ligę. Połączyliśmy siły z AZS UMCS Lublin, który zapewnił nam infrastrukturę ku temu. To się stało półtora roku temu. Dzisiaj zajmujemy 1. miejsce w lidze państwowej, a sekcja studencka być może jest najmocniejsza w całej dotychczasowej historii – mówi menedżer zespołu, Filip Grajewski.

Za zawodnikami rozegranych jest już dziewięć spotkań w sezonie. Zielono-biali w każdym z nich triumfowali bardzo wyraźnie, co sprawia, że śmiało można nazwać ich dominatorami rozgrywek. Jednak obok Akanzy jest jeszcze jedna niepokonana ekipa w stawce – MKS Lewart Lubartów. Starcie na szczycie już na początku stycznia. – Lewart jest mocną drużyną i spodziewam się, że nasz pojedynek będzie stał na wysokim poziomie. Jednak liczę, że wygramy ten mecz, a na koniec sezonu to my będziemy na czele tabeli, co pozwoli nam bić się w barażach o awans. Nie wyobrażam sobie innej opcji – ocenia Filip Grajewski.