Lubelscy Uczniowie dostaną więcej miejsca. W Staszicu dach przykrył halę gimnastyczną, na Sławinie powstaje segment dla przedszkolaków

- Widoczne są już efekty kolejnych etapów prac przy budowie sali gimnastycznej dla I LO oraz rozbudowie szkoły na Sławinie. Czynnikiem sprzyjającym w obu tych przypadkach okazała się pogoda, która pozwoliła nam na prowadzenie robót murarskich i dekarskich zgodnie z planem – podkreśla Artur Szymczyk, z-ca prezydenta Lublina.

Do Staszica jest dobudowywana jest hala gimnastyczna. Powstaje – patrząc od strony Al. Racławickich – za budynkiem liceum. To podpiwniczony obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Ma wymiary ok. 45 m x 40 m.

- Bryła budynku sali gimnastycznej ma już gotowy dach wraz z pokryciem z płyt warstwowych. Wewnątrz budynku, na poziomie minus jeden, trwa tynkowanie ścian. Na zewnątrz, część ścian otrzymała już elewację z warstwą zbrojącą. Trwa budowa konstrukcji pod bieżnię lekkoatletyczną przy planowanym zespole boisk – wylicza Monika Głazik z biura prasowego ratusza.