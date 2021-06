Lubelscy urzędnicy dostaną nowe lokum. Koszt? Prawie 83 milionów. Zobacz jak będzie wyglądał biurowiec przy Leszczyńskiego

Przetarg na budowę nowej siedziby dla miejskich urzędników przy ul. Leszczyńskiego wygrał Budimex. Kontrakt ma opiewać na 82,6 mln zł.

– Przystępujemy do budowy nowego budynku urzędu, co jest niezbędne w kontekście liczby usług, które świadczymy na rzecz mieszkańców. Urząd Miasta Lublin obsługuje rocznie ponad 400 tysięcy spraw, zaś nowoczesne, przestronne i klimatyzowane pomieszczenia to w tej chwili podstawowy standard pracy biurowej i obsługi klientów – podkreśla Artur Szymczyk, z-ca prezydenta Lublina.