Lubelska Federacja Bardów powraca po długiej nieobecności. Koncert już w niedzielę

Federacja, której przewodzi charyzmatyczny Jan Kondrak, zaprezentuje publiczności w niedzielę 13 czerwca (godz. 18) w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego swój przekrojowy dorobek z ponad 30-letniej działalności.

Lubelska Federacja to najbardziej energetyczna piwnica artystyczna. Jedyna w swoim rodzaju formacja proponująca własne rozumienie rozrywki. Czerpie wzorce z muzyki klasycznej i etnicznej. Nawiązuje do ambitnych nurtów światowego rocka i popu. Charakteryzuje się niespotykaną potęgą głosów, a także wyjątkową dbałością o stronę muzyczną i tekstową. Warte podkreślenia jest to, że zarówno muzyka jak i tekst są przeważnie dziełem członków zespołu. Grupa istnieje od 1999 roku. Repertuar LFB składa się z kilkuset piosenek, bardzo różnych w charakterze. To pozwala zaistnieć jej zarówno w salach filharmonii z towarzyszeniem orkiestry jak i zakręcić kilkutysięczną widownią Festiwalu Kultury Ekologicznej. Federacja czerpie wzorce z folkloru Kresów, muzyki klasycznej; nawiązuje do ambitnych nurtów rocka i popu. Wyjątkowa dbałość o stronę muzyczną (kunsztu dopełniają instrumenty smyczkowe) oraz tekstową doprowadziła do wykształcenia się stałej grupy oddanych fanów w kraju i za granicą. Piosenki Lubelskiej Federacji Bardów, choć rzadko śpiewane przy ogniskach (z uwagi na swój poziom), zapadają głęboko w muzyczne ucho.