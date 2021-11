Lubelska pediatria: próby łatania dziury w systemie ochrony zdrowia. W środę rusza oddział w Lubartowie

Do kryzysu lubelskiej pediatrii przyczynił się brak oddziałów dziecięcych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, Zamojskim Szpitalu Niepublicznym, SPZOZ w Lubartowie i SPZOZ we Włodawie. W związku z tym duża liczba pacjentów trafiała do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcy w Lublinie. Skutkowało to trudnościami w diagnostyce i leczeniu specjalistycznym hospitalizowanych tam dzieci.