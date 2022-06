Lubelska siatkarka plażowa, Kinga Wojtasik, odpadła w 1/16 finału mistrzostw świata

Reprezentantki Polski nie były faworytkami środowej konfrontacji, bowiem łotewski team to m.in. mistrzynie Starego Kntynentu z 2019 roku i czwarta para igrzysk olimpijskich w Tokio (2021).

Łotyszki świetnie rozpoczęły pierwszego seta, wychodząc na prowadzenie 10:4. Bało-czerwone goniły cały czas swoje przeciwniczki (10:12, 19:20), jednak nie udało im się doprowadzić do remisu. Ostatecznie premierowa odsłona padła łupem duetu z Łotwy 21:19.

Druga partia na początku była bardzo wyrównana (5:5, 7:7), jednak skuteczne akcje rywalek na siatce i kolejny as serwisowy Graudiny spowodowały, że to Łotyszki wypracowały sobie zaliczkę czterech oczek (12:8). Co prawda Polki złapały jeszcze kontakt w końcówce (18:19), ale doświadczona para z Łotwy nie dała się już dogonić, zwyciężając tę cześć gry 21:19 i cały mecz 2:0. Dzięki temu Graudina i Kravcenoka zapewniły sobie awans do 1/8 finału.

Wcześniej w fazie grupowej Wojtasik i Kociołek wygrały dwa mecze oraz jeden przegrały, awansując do 1/16 finału z drugiego miejsca. Na początek lepsze od Polek okazały się Niemki Karla Borger/Julia Sude, zwcyiężając pewnie 2:0 (21:9, 21:13). Następnie polska para pokonała włoski duet Claudia Scampoli/Margherita Bianchin 2:0 (21:18, 21:12) i na koniec wygrała gładko z kenijskim duetem Gaudencia Makokha/Brackcides Khadambi 2:0 (21:8, 21:17).