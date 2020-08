Lubelski dworzec metropolitalny narodzony. Choć jeszcze nie zaczęła się jego budowa. Zobacz wizualizacje

- To wyróżnienie potwierdza, że w Lublinie powstanie nowoczesny obiekt na miarę wyzwań XXI wieku: energooszczędny, wykorzystujący naturalne, odnawialne źródła energii. Dworzec Metropolitalny z pewnością będzie wizytówką miasta. To nasza priorytetowa inwestycja najbliższych lat ważna zarówno dla mieszkańców Lublina, jak i całego regionu - w jednym miejscu połączy bowiem komunikację autobusową miejską i podmiejską z kolejową, zmieni też oblicze centrum Lublina - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt dworca metropolitalnego w Lublinie zdobył nagrodę Real Estate Impactor 2020 przyznawaną przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita”.

Obiekt stanie przy ul. Dworcowej w sąsiedztwie dworca głównego PKP. Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Oferty złożone przez zainteresowanych wykonaniem prac poznamy w najbliższy poniedziałek. Ratusz szacuje koszty na ok. 300 mln zł.

Budynek dworca ma mieć 12 metrów wysokości (o 3 m. mniej niż dworzec PKP). Będzie miał dwie kondygnacje. To co ma go wyróżniać to m.in. „zielony dach”. Z jego części będą mogli korzystać mieszkańcy i podróżni.

- Wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku dworca zostaną oddzielone od hali przeszkleniem – dodatkowo pomieszczenia administracji wyposażone będą w przyciemniane szyby. Dzięki umieszczeniu „budynku w budynku” będzie możliwe utrzymanie stosunkowo niewielkiego poziomu zapotrzebowania energetycznego. Energia potrzebna do ogrzania budynku zostanie pozyskana dzięki gruntowym pompom ciepła – opisuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.