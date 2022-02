Lubelski Lider Bezpieczeństwa powraca. Tym razem zapyta o bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Konstantynów

Arkadiusz Szczepański to emerytowany policjant, który ankiety na temat bezpieczeństwa na lubelskich ulicach przeprowadza od dziesięciu lat. W latach 2012-2019 przepytywał w tej sprawie mieszkańców Czubów. W marcu 2020 przeniósł się do dzielnicy Za Cukrownią. Pandemia pokrzyżowała jednak jego plany i musiał przerwać badania. Wrócił do nich we wrześniu i październiku ubiegłego roku. Z tamtego raportu wynikało, że 35 proc. ankietowanych czuje się bezpiecznie w swojej dzielnicy, choć jednocześnie zdecydowana większość mieszkańców nie zna dzielnicowego.