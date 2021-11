Lubelski Węgiel Bogdanka. 4 tysiące złotych nagrody dla górników za rekordowe wydobycie?

Związkowcy dali zarządowi spółki ultimatum do 15 listopada. Tego dnia zarząd skierował do nich odpowiedź, w której tłumaczy, że rozpoczęcie rozmów dotyczących kwestii polityki wynagrodzeń w 2022 roku na tym etapie jest przedwczesne, a rzetelna i pełna ocena sytuacji ekonomicznej spółki możliwa będzie dopiero po zamknięciu bieżącego roku obrotowego. Zarząd przekonuje, że nie jest w stanie zagwarantować jak będzie prezentowała się kondycja ekonomiczna spółki w 2022 roku.

W związku z tym, władze Bogdanki zaapelowały do związków zawodowych o „równie racjonalne podejście poparte na danych i merytorycznych argumentach". A te – według zarządu - przestawiają się tak: najwięcej kosztowałoby Bogdankę podniesienie średniego przeciętnego wynagrodzenia do kwoty 10100 zł. Rocznie to prawie 96,4 mln zł. Z kolei indeksacja wynagrodzeń o poziom inflacji – to kolejne ponad 13 mln zł. Natomiast dodatkowe 8 mln oznaczałoby podniesienie odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny do 5,5 proc. Podobną kwotę spółka musiałaby znaleźć gdyby chciała spełnić żądanie związkowców dotyczące podniesienia wartości posiłku regeneracyjnego do 1 proc. najniższej pensji. Natomiast na zwiększenie dodatku na dojazdy do pracy do 12 zł na dzień, spółka musiałaby wyłożyć jeszcze prawie 5 mln.