Lubelski Węgiel Bogdanka nadal wspiera żużlowy Motor Lublin. Zobacz zdjęcia

Lubelski Węgiel Bogdanka pozostaje sponsorem strategicznym występującej w żużlowej PGE Ekstralidze drużyny lubelskiego Motoru. Wsparcie finansowe kopalni ma pomóc "Koziołkom" walczyć o najwyższe cele.

Dobre wieści dla lubelskiego klubu zostały ogłoszone na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich podczas konferencji prasowej. W spotkaniu z mediami udział wzięli: wicepremier Jacek Sasin, pełniący rolę sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, wojewoda lubelski Lech Sprawka, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, prezes LW Bogdanka Artur Wasil, sternik Motoru Jakub Kępa oraz zawodnik lubelskiego zespołu - Jarosław Hampel. - Spółki skarbu państwa są nie tylko nastawione na zysk i najlepsze wyniki, ale też chcą odgrywać rolę społeczną, w tym, m.in. promować sport, który każdego roku wspierają kwotą ponad 200 milionów złotych - podkreślał wicepremier Sasin. - Żużlowa ekstraliga jest uznawana za najlepszą na świecie. Od sześciu lat jej sponsorem tytularnym jest Polska Grupa Energetyczna, która w tym czasie wsparła rozgrywki kwotą około 10 milionów złotych. Współpraca Bogdanki i Motoru ma już swoją historię, sięgającą prawie dekady. Te podmioty są już ze sobą tak zrośnięte, że można określić je mianem dwóch płuc, które nie mogą bez siebie żyć i oddychać. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ Bogdanka to drugi największy pracodawca w województwie lubelskim, który tylko w 2020 roku wsparł blisko trzydzieści inicjatyw społecznych, kulturowych i sportowych w regionie. Motor Lublin walczy o to, by wygrać w tym roku zawody ligowe i myślę, że ma na to bardzo duże szanse. Z pewnością trudniej byłoby o sukcesy, gdyby nie wsparcie Lubelskiego Węgla Bogdanka, dlatego gratuluje tej współpracy - dodał Minister Aktywów Państwowych.

- Jeszcze kilka lat temu osoby odpowiedzialne za odbudowę lubelskiego żużla startowały z niższego pułapu oczekiwań, które obecnie wzrosły do ogromnych rozmiarów - przyznał zaś minister Soboń. - Chcemy po prostu być mistrzem i dlatego angażujemy się we wsparcie żużlowego klubu jako sponsor strategiczny już kolejny rok. Żużel jest najpopularniejszym sportem w Lublinie i gromadzi tak wielką liczbę kibiców, że stadion nie jest w stanie pomieścić wszystkich fanów. To z pewnością powód do dumy dla osób, które prowadzą klub, że zainteresowanie żużlem jest tak gigantyczne, a kibice Motoru są najlepsi w Polsce. Myślimy o współpracy długoterminowej. W ubiegły piątek miałem okazję podpisać umowę społeczną dotyczącą harmonogramu redukcji produkcji węgla kamiennego w Polsce i mogę zapewnić, że na ostatnim miejscu tej listy będzie Lubelski Węgiel Bogdanka, który jeszcze przez kolejne dziesięciolecia będzie fedrować i z sukcesami wspierać sport w regionie - wyjawił.

Wojewoda lubelski wspomniał największe sukcesy i nazwiska związane z lubelskim żużlem, którym zaczął się interesować jeszcze jako młody chłopiec, ponad pół wieku temu. - Jakubowi Kępie i Piotrowi Więckowskiemu należą się ukłony za to, że w 2017 roku przywrócili Lublinowi żużel na bardzo wysokim poziomie. Dziękuje Lubelskiemu Węglowi Bogdanka za wsparcie najpopularniejszego klubu sportowego w regionie i serdecznie zachęcam do sponsorowania go w przyszłości nawet w jeszcze większym wymiarze - powiedział Lech Sprawka. - Sportowcy żużlowego Motoru przynoszą chlubę całemu regionowi - stwierdził Jarosław Stawiarski. - Rejestracje aut, które parkują w okolicy stadionu w oczekiwaniu na mecz, są z całego naszego województwa. Lubelszczyzna kocha żużel i ekscytuje się nim. Stąd udział Urzędu Marszałkowskiego w sponsoringu tej pięknej dyscypliny sportu. Obyśmy kiedyś mogli wspólnie spotkać się na nowym stadionie, który musi powstać - dodał.

- Cieszymy się, że jesteśmy związani z lubelskim żużlem od ponad dziesięciu lat i chcemy nadal go wspierać w wymiarze długofalowym - podkreślił Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka. - Największym ekwiwalentem jest dla nas zadowolenie kibiców oraz inwestycja w sport młodzieżowy, która zawsze była i będzie dla nas istotna. Wspomagamy w rozwoju dzieci trenujące różne dyscypliny, zdając sobie sprawę, że sport kształtuje charakter. Jesteśmy silnym filarem gospodarczym Lubelszczyzny i zamierzamy nim pozostać. Chcemy przejść proces transformacyjny w sposób mądry i przemyślany, by w przyszłości mówiło się o Bogdance jako o firmie, a nie jako kopalni - wyjaśnił.

Zadowolenia z przedłużenia umowy z LW Bogdanka nie ukrywał prezes Motoru. - Sport żużlowy jest bardzo drogą dyscypliną. Tego rodzaju wsparcie jest dla nas bardzo istotne, zapewnia niezbędną stabilność. To potwierdzenie, że ostatnie lata pokazały efekty naszej ciężkiej pracy. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za wkład w odbudowę lubelskiego żużla i możliwość walki o jak najwyższe cele - przyznał Jakub Kępa.

W podobnym tonie wypowiedział się Jarosław Hampel, jeden z liderów drużyny "Koziołków". - Sponsor tego kalibru to dla zawodników gwarancja olbrzymiego spokoju. Jednocześnie rodzi to wielką odpowiedzialność, ponieważ nie chcemy zawieść oczekiwań kibiców i osób, które nas wspierają. To nas bardzo motywuje i napędza do tego, by walczyć o sukcesy - zakończył dwukrotny indywidualny wicemistrz świata.

Po sześciu kolejkach obecnego sezonu Motor zajmował pozycję lidera tabeli PGE Ekstraligi. W dotychczasowych tegorocznych spotkaniach zespół z Lublina zanotował cztery zwycięstwa, remis i porażkę.

