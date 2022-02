Lubelski Węgiel Bogdanka zostaje z Górnikiem Łęczna. Podpisano nową umowę sponsorską

Wcześniejsza umowa sponsoringowa Górnika z LW Bogdanka obowiązywała do końca 2021 roku. - Dziękuję panu marszałkowi oraz władzom kopalni za to wsparcie – mówi Piotr Sadczuk, prezes Górnika. - Jest ono dla nas niesamowicie ważne. Podpisanie nowej umowy ze sponsorem strategicznym, na tak długi okres, jest szczególnym dniem dla klubu. Pozwoli nam to dobrze zarządzać i myśleć o dalszym rozwoju Górnika – dodaje.

Marszałek województwa lubelskiego podkreślił, że piłka nożna jest najpopularniejszym sportem na świecie. - Obecnie pozostaje w cieniu igrzysk olimpijskich w Pekinie, ale zawsze była i będzie sportem numer jeden. Podtrzymujemy trend bycia województwem, w którym sport drużynowy jest na bardzo wysokim poziomie. Jako zarząd województwa lubelskiego robimy wszystko, żeby wesprzeć drużynę w ekstraklasie. Życzę powodzenia, bo po zadyszce na początku sezonu, w tej chwili Górnik wraca na normalne tory i mam nadzieję, że ekstraklasa pozostanie w naszym województwie – mówi Jarosław Stawiarski.