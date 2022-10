Lubelski Wschodni Ekspress z nagrodą "Literatury na Świecie" 2021. "To wyróżnienie przypomina niewidoczną, mozolną pracę redaktorów"

- Zeszły rok był dla Wschodniego Ekspresu bardzo owocny – mówi Aleksandra Zińczuk, poetka, eseistka, aktywistka i redaktorka naczelna czasopisma internetowego „Kultura Enter”. - Nagroda Angelus i publiczności im. N. Gorbaniewiskiej trafiła do naszej autorki Kateryny Babkiny we Wrocławiu, cała seria otrzymała też lubelska nagrodę Gazety Wyborczej w plebiscycie czytelników "Strzały". Wydana przez nas książka węgierskiego prozaika "Szatański pomiot" w tym roku znowu jest w finale wrocławskiej nagrody literackiej. Wyróżniono także Bohdana Zadurę za tłumaczenie zarówno od Polaków jak Ukraińców - bardzo nas to cieszy, bo to przypomina niewidoczną, mozolną pracę redaktorów.