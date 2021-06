Lubelski wydział CBŚ rozbił gang sutenerów-milionerów. Działali w Polsce i w Danii. Kierowały nim kobiety. Zobacz wideo!

Policjanci z CBŚP w Lublinie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski i Danii. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie gangu werbowali i nakłaniali do prostytucji kobiety będące w trudnej sytuacji materialnej. Wysyłane do Danii świadczyły usługi seksualne w wynajętych apartamentach lub domach należących do członków grupy.

„Taki wyjazd trwał około 4–6 tygodni, a kobiety mogły zarobić ok. 60 tys. zł, z czego część trafiała do członków gangu. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że podejrzane o kierowanie grupą na przestrzeni kilku lat mogły uzyskać z tego procederu około 6 mln zł” – czytamy w komunikacie CBŚP.