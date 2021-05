Lubelski Związek Piłki Nożnej niedługo wybierze prezesa. Trzech kandydatów do roli sternika

Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej podlegają wszelkie sprawy piłkarskie (zarówno mężczyzn, jak i kobiet we wszystkich kategoriach wiekowych) w rozgrywkach regionalnych, od IV ligi po B Klasę, a także w okręgowym i wojewódzkim Pucharze Polski. Od sierpnia 2012 roku prezesem LZPN jest nieprzerwanie Zbigniew Bartnik. W wyborach organizowanych pięć lat temu nie miał on kontrkandydata. Podczas nadchodzących wyborów na nową, czteroletnią kadencję, będzie jednak inaczej. Oprócz urzędującego obecnie sternika kandydatami do zarządzania związkiem są Arkadiusz Kozłowski i Andrzej Głowacki. Obaj zgodnie podkreślają, że konkurencja jest kluczowym elementem potrzebnym, by dokonać dobrego wyboru.

- Trzech kandydatów to trzy różne spojrzenia na kierowanie wojewódzką centralą - twierdzi Arkadiusz Kozłowski. - To również determinant do szerzej zakrojonej dyskusji o stanie piłki nożnej w regionie. To na koniec realna szansa dokonania przez delegatów wyboru, który będzie gwarantem satysfakcji w perspektywie kolejnych czterech lat - dodaje.