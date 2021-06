Lubelski Związek Piłki Nożnej. Znamy nowy skład Zarządu LZPN

- Krytyczne, czy też nawet fałszywe "niusy" puszczane ze strony przeciwnej wybijały mnie nieco ze spokoju. Pytanie brzmi: jak można być tak bezczelnym, działając w środowisku sportowym? Było wiele niepochlebnych opinii i wręcz wymyślonych historii, fałszerstw. Dziękując kontrkandydatom za współzawodnictwo sportowe, zwróciłem się do pana Kozłowskiego, mówiąc: Arek, dziękuję, grałeś fair. Nie podkreślałem już niuansów działań drugiej strony. Jeden z kandydatów powinien się zastanowić czy nadal dobrze się czuje w tym środowisku - dodaje krytykując przedwyborcze działania Andrzeja Głowackiego.

- Spodziewałem się poparcia, bo w mojej opinii, miałem wiele atutów po stronie mojej działalności i zarządu. Tak duża legitymacja do sprawowania władzy w związku jeszcze bardziej zobowiązuje. Czułem, że powinienem zostać doceniony za swoją aktywność. Pewien niepokój jednak pozostawał zasiany z pewnych stron. Mogę dodać, że moje wystąpienie porwało zebranych na sali - mówi prezes LZPN, Zbigniew Bartnik.

- Postawienie na mnie jest odpowiedzią na wiele oszczerstw. Ja do żadnego z kandydatów nie kierowałem negatywnych opinii. Wprost przeciwnie. Ja i zarząd otrzymywaliśmy potężne ciosy. Jeden z portali zamieścił list otwarty , powiedziałbym niezidentyfikowanej osoby. Wystąpienia moich rywali na samym walnym zebraniu odpowiednio oceniła sala - mówi prezes LZPN odnosząc się do publikacji zamieszczanych w internecie.

Andrzej Głowacki nie ubiegał się o miejsce z nowym Zarządzie LZPN. Najpoważniejszy kontrkandydat prezesa Bartnika ograniczył swój powyborczy komentarz do minimum. - Gratuluję panu prezesowi Bartnikowi i tylko tyle - mówi były piłkarz i sędzia. - Mimo wszystko spodziewałem się większego poparcia - dodaje.

W zarządzie związku doszło do pięciu zmian. W nowych władzach LZPN zabraknie dotychczasowego skarbnika, Bogdana Wałachowskiego, a także członków zarządu: Waldemara Wójcika, Waldemara Grudnia, Dariusza Szczygielskiego i Jarosława Piskorskiego. Ich miejsce zajmą Marek Wawer, Piotr Owczarzak, Piotr Sadczuk, Arkadiusz Kozłowski i Ryszard Dziura. - Jestem zadowolony z pojawienia się nowych osób w zarządzie. Nie oznacza to jednak, że na poprzedni skład patrzyłem negatywnie. Bardzo dobrze nam się współpracowało. Są to ludzie oddani piłce - komentuje prezes Bartnik.