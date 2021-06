Lubelskie: 22 wypadki, 25 rannych i blisko 110 nietrzeźwych kierowców. Długi weekend na drogach regionu

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę (5 czerwca) po godzinie 19 w Dorohuczy (pow. świdnicki). Jak ustalili policjanci, 27-latek kierujący ciągnikiem rolniczym marki Ursus wyjechał z polnej drogi na drogę wojewódzką. Wtedy doszło do zderzenia z samochodem osobowym.

Dzień wcześniej – w piątek (4 czerwca) ok. godz. 20 na ul. Racławickiej w Świdniku doszło do innego wypadku drogowego. 63-letni kierujący volkswagenem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu jednośladem. Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego motocyklista odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala. Kierujący byli trzeźwi.

Blisko 110 nietrzeźwych kierowców

Przez kilka dni weekendowych policjanci z lubelskiej drogówki zatrzymali 108 kierujących po spożyciu alkoholu.