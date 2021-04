Lubelskie: 25 mln zł na remonty mostów kolejowych w regionie

- Wyremontowany ma być m.in. most w Biłgoraju nad rzeką Biała Łada na odcinku Zwierzyniec – Stalowa Wola, most graniczny w Dorohusku, przeprawa w Rykach nad rzeką Zalesianką na odcinku Łuków – Radom i w Krasnymstawie nad rzeką Wojsławką na odcinku Rejowiec – Hrebenne – wylicza Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK. Prace mają kosztować w sumie około 19 mln zł.

Część prac już wykonano. Chodzi o warte w sumie blisko 6 mln zł remonty mostów na Giełczwi w Biskupicach, Huczwie w Werbkowicach i Bystrzycy w okolicy Łukowa. W pierwszym przypadku wykonano nowe przęsła, schody, balustrady. Zlikwidowane zostało ograniczenie prędkości i poprawiła się przepustowość trasy. Po obiekcie mogą jeździć cięższe składy, bo zwiększono nośność mostu. W Werbkowicach kratownicowy most ma naprawione przyczółki. Konstrukcja została zabezpieczona przed korozją i pomalowana. Przebudowa mostu nad Bystrzycą umożliwiła szybszy przejazd pociągów - z prędkością do 120 km/h.

Jak podkreśla Siemieniec remonty nie tylko umożliwiają podróże koleją - zapewniają także przewóz towarów po torach m.in. do kopalni Bogdanka i cukrowni Werbkowice.

Co z wiaduktami w Lublinie?

W Lublinie PKP PLK, w ramach modernizacji linii kolejowej do Warszawy, od 2018 roku remontuje wiadukty nad ulicami Janowską, Diamentową oraz Drogą Męczenników Majdanka. We wrześniu ub. r. spółka informowała, że prace mają się zakończyć w marcu tego roku. Jednak w tym roku kolej wystąpiła do ratusza o wydłużenie terminu w którym, w związku z wykonywanymi pracami w okolicy wiaduktów, obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Miasto zgodziło się przesunąć termin na koniec lipca.