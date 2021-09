Lubelskie. Ani słowa o LGBT. Jest ochrona podstawowych praw i wolności

Sejmik województwa lubelskiego zdecydował o zmianie kontrowersyjnego stanowiska podczas poniedziałkowej sesji. To pokłosie sporu w Komisją Europejską, która uważa, że wersja stanowiska z 2019, w którym była mowa o „wprowadzeniu ideologii LGBT do wspólnot samorządowych” mogła naruszać unijne zasady dotyczący niedyskryminacji. Według opozycji konflikt w tej sprawie mógł oznaczać utratę funduszy europejskich przez województwo lubelskie.

Zamiast LGBT ochrona praw i wolności

Radni zdecydowali też, że w nowej wersji stanowiska znalazł się fragment dotyczący ochrony szkoły i rodziny oraz prawo człowieka do samostanowienia. „Popieramy wszelkie postawy dążące do poszukiwania prawdy, przejawiające troskę o rozwój moralny młodego pokolenia, instytucję rodziny oraz szkoły opartych o wartości chrześcijańskie”. W przyjętym stanowisku radni deklarują, że sejmik „w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijańską w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności”.