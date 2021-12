Lubelskie. Antyszczepionkowa ofensywa Klubów Konfederacji

Chodzi o poselski projekt ustawy, który zakłada, że pracodawca będzie mógł weryfikować, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to jego pracodawca będzie mógł np. przenieść go do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami. – To segregacja sanitarna – przekonywali w środę (1.12) działacze lubelskiego Klubu Konfederacji.

Towarzyszył im m.in. były poseł do Parlamentu Europejskiego Mirosław Piotrowski, który uważa, że taka propozycja jest niezgodna w unijnym prawem, które wprost zakazało dyskryminacji osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.