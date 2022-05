Lubelskie. Awantura na drodze nieopodal granicy. W ruch poszedł młotek

Poszkodowanym był 40-letni kierowca pojazdu ciężarowego, który miał włączyć się do kolejki ciężarówek przy wjeździe na przejście graniczne. W opinii sprawcy poszkodowany zajechał mu drogę.

37-letni sprawca zdecydował się rozstrzygnąć spór przy użyciu młotka, którym uszkodził drzwi kabiny. Oprócz aktu wandalizmu, oskarżony wygłaszał groźby pozbawienia życia pod adresem poszkodowanego.

- Jeden z kierowców zaczął krzyczeć, że zgłaszający zajechał mu drogę. Po chwili agresywny kierowca wyszedł ze swojego pojazdu i kilkakrotnie uderzył młotkiem w drzwi kabiny pokrzywdzonego 40-latka. Groził mu przy tym pozbawieniem życia – mówi komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Straty oszacowano na 3 tysiące złotych. Na poczet kar policjanci zabezpieczyli od sprawcy 4 tysiące złotych. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Koroszczyn, nieopodal terminala samochodowego.

Chociaż początkowo oskarżony nie przyznawał się do uszkodzenia drzwi samochodu i tłumaczył, że zdenerwowała go próba ominięcia kolejki, finalnie przyznał się do winy. Usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jak faktycznie będzie, zdecyduje sąd.