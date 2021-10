Lubelskie. Będzie szybciej na trasie. Kolejny odcinek drogi S19 oddany do użytku. Zobacz zdjęcia

- Sukcesywnie skracamy czas przejazdu pomiędzy Rzeszowem i Lublinem, a także Warszawą. Oddajemy do ruchu drugi w tym roku fragment S19 i to nie jest ostatnie otwarcie w tym roku. Po udostępnieniu pozostałych 10 odcinków realizowanych pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim, podróż z Rzeszowa do Lublina zajmie niecałe 1,5 godziny, a do Warszawy ok. 3 godzin - podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

I dodaje: - Z każdym oddanym odcinkiem, podpisaną umową i ogłoszonym przetargiem zbliżamy się też do zrealizowania szlaku Via Carpatia biegnącego wzdłuż wschodniej granicy Polski. Od dziś kierowcy mają do dyspozycji ponad 90 km tej trasy, zaś w realizacji jest ok. 310 km. Ponadto czekamy na rozstrzygnięcie przetargów na budowę kolejnych odcinków Via Carpatia o długości blisko 127 km.