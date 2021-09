Lubelskie. Czwarta fala nadchodzi i jeszcze się rozkręci

- Największą barierą przed szczepieniem jest lęk, ale wspólnym działaniem możemy to zniwelować – uważa wojewoda lubelski Lech Sprawka, który we wtorek (14.09) relacjonował stan przygotowań lubelskich szkół do przeprowadzenia akcji szczepień w placówkach oświatowych. Wojewoda apelował po raz kolejny o większe zainteresowanie szczepieniami przez wszystkich mieszkańców regionu.

Z przekazanych przez niego danych wynika, że w 11 gminach w województwie lubelskim zaszczepionych w pełni jest mniej niż 30 procent mieszkańców. – Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie uprawnione do szczepienia osoby, to poziom zaszczepienia wynosi ponad 40 proc. To nie jest gwarancja do nabycia odporności populacyjnej – podkreśla wojewoda.

Według niego brak zainteresowania szczepieniami jest charakterystyczny dla województw z dużą ilością terenów wiejskich, w których dominuje produkcja rolnicza.