Lubelskie: Czwarta fala tuż, tuż. Dyrektorzy szkół: Nastawiamy się na nauczanie stacjonarne

We wtorek w całej Polsce potwierdzono 106 przypadków zakażenia koronawirusem. Cztery z nich – w naszym regionie. Dla porównania – 31 marca w kraju było prawie 33 tys. nowych zakażeń, w województwie lubelskim – niemal tysiąc. Zdaniem ekspertów dane nie oznaczają jednak, że pandemia za nami. - Niektóre prognozy wskazują, że liczba chorych zacznie rosnąć już pod koniec sierpnia. Ludzie powrócą z wakacji, a w wielu krajach wzrost liczby przypadków już jest widoczny - wyjaśnia prof. Małgorzata Polz-Dacewicz z Zakładu Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

– Jednocześnie trudno przewidzieć, jak wysoka będzie ta fala. Wielu badaczy uważa, że w jej szczycie przypadków zachorowań będzie mniej niż w trzeciej. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że wariant Delta jest bardziej zaraźliwy – dodaje prof. Polz-Dacewicz.

W związku z ostrzegawczymi prognozami, wielu rodziców zastanawia się, co z będzie powrotem ich dzieci do szkół. - Nastawiamy się na lekcje stacjonarne. Bardzo na nie liczymy, bo po ostatnim roku wiemy, że efektywność nauczania zdalnego, zwłaszcza dzieci do 5 klasy, jest bardzo słaba – przyznaje Mariusz Lisek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Lublinie. - Oczywiście wszystko może się zdarzyć, ale też wydaje mi się, że gdyby zachorowań było dużo, w pierwszej kolejności zamykane będą szkoły średnie – dodaje.