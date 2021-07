Lubelskie: Czy Kościół tuszował przypadki molestowania? Ks. Tadeusz Isakowi-Zaleski: "Raport przełamuje tabu"

Pomysł powołania komisji został rzucony przez premiera Mateusza Morawieckiego po emisji filmu dokumentalnego braci Sekielskich pt. „Tylko nie mów nikomu” w maju 2019 r. Przez kolejne miesiące nic się nie działo, aż do premiery drugiego filmy pt. „Zabawa w chowanego” w maju 2020 r. Wówczas politycy obozu rządzącego podjęli realne działania, żeby zająć się problemem pedofilii. Komisja rodziła się w bólach. W lipcu ubiegłego roku zaprzysiężono jej członków. W listopadzie rozpoczęła działalność. Oczekiwania były duże, ale na przygotowanie raportu było niewiele czasu. Stąd wiele niedociągnięć. Mimo to, uważam że raport jest bardzo ciekawy. Przełamuje tabu.

Jakie wnioski wyciągnął Ksiądz po lekturze raportu?

Pierwszy wniosek to ogromne zaniedbania sądów. W raporcie są podane przykłady wyroków, w których ofiara otrzymała tylko 500 zł zadośćuczynienia lub opiekunom dziecka molestowanego w wieku dziewięciu lat zalecono mediację z oskarżonym. To patologia. To konsekwencje wieloletnich zaniedbań w zakresie kształtowania podejścia wymiaru sprawiedliwości do problemu.