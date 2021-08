Lubelskie: do ZUS-u wpłynęło już 130 tys. wniosków o 300+

Przypomnijmy, że w ramach rządowego programu Dobry Start rodzice mogą się starać o dofinansowanie zakupów szkolnych dla dzieci. Koszt takiego świadczenia to 300 zł. Pieniądze można otrzymać raz w roku. Przysługują rodzicom, których dzieci nie ukończyły 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do 24. roku życia.

- Od tego roku obsługą programu „Dobry Start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O 300 plus można ubiegać się tylko przez internet, za pomocą trzech kanałów: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub portalu [email protected] – informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim.

Do wczoraj do lubelskiego ZUS-u wpłynęły wnioski na świadczenie dla prawie 190 tys. dzieci. Największa liczba zgłoszeń pochodzi z Lublina i powiatów: lubelskiego, bialskiego i łukowskiego. Na ten moment rozpatrzonych zostało 92% wniosków.

O uzyskanie świadczenia można starać się do końca listopada. Warto jednak nie odkładać tego na później – jeśli złożymy wniosek do końca sierpnia, pieniądze na naszym koncie pojawią się jeszcze we wrześniu.