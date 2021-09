Lubelskie: Dożynki oraz imprezy na pożegnanie lata! Sprawdź gdzie trzeba pojawić się pierwszy weekend września OPRAC.: AS

Mamy wrzesień, a wraz z nim dożynki oraz liczne imprezy na pożegnanie lata. Jak co tydzień wybraliśmy dla Was zestawienie najciekawszych wydarzenia, które odbędą się w dniach 3-5 września. Sprawdź, które miejscowości na mapie Lubelszczyzny trzeba odwiedzić w nadchodzących dniach! Będą to Puławy, Lublin, Izbica, a może Liśnik Duży? Wybierzcie sami! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.