Lubelskie: Dwóch chłopców zaginęło na Jeziorem Białym. Szukała ich policja

W czwartek (22.07) przed południem policjanci otrzymali zgłoszenie od przerażonej matki, której syn zniknął z oczu. Miało to miejsce w Okunince nad Jeziorem Białym. Do poszukiwań włączyli się również strażacy oraz ratownicy. 3-latek przebywał w ośrodku wypoczynkowym w sąsiednim domku. Cały i zdrowy wrócił do mamy.

Minęło zaledwie kilka minut, a dyżurny na komisariacie odebrał kolejny telefon w sprawie zaginięcia. Tym razem chodziło o 5-latka z województwa mazowieckiego. Dziecko także odnaleziono dosyć szybko.