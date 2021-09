Lubelskie: IMGW ostrzega przed nagłym załamaniem pogody. Możliwe burze z gradem

– Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad – czytamy w komunikacie IMGW.

Wspomniane zjawiska atmosferyczne mogą pojawić się w niedzielę (12 września) w godz. 14-22. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 80 procent.

Ponadto w powiatach: łukowskim, ryckim i puławskim gwałtowne burze z gradem spodziewane są wcześniej (w godz. 13.10-16.10).

– Obserwuje się rozwój pierwszych burz, w których natężenie opadu wynosi do około 15 mm/h. Silnych porywów wiatru nie zanotowano, ale mogą one nadal wynosić do 70 km/h. Burze przemieszczają się z zachodu na wschód regionu. W ciągu najbliższych godzin prognozuje się nasilenie zjawisk.