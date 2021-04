Lubelskie: Komisja u marszałka nie dopatrzyła się mobbingu

Komisja zaczęła pracę w lutym tego roku po tym, jak w styczniu Fundacja Wolności zaalarmowała Urząd Marszałkowski, że w Departamencie Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości mogło dojść do mobbingu. To właśnie do Fundacji zgłosili się pracownicy, opisując zachowania zastępczyni dyrektora Departamentu. Szefowa miała ich m.in. zastraszać, grozić zwolnieniem z pracy, wyśmiewać czy podważać kompetencje.

Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności, przyznaje, że wynik prac komisji to dla niego zaskoczenie: - Dostaliśmy i przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego zgłoszenia od co najmniej kilku osób, to nie była skarga jednej osoby – wyjaśnia. - Szkoda, że nie zdecydowano się na przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród pracowników. Na spotkania z komisją musieli oni wychodzić z miejsca pracy – mówi Jakubowski.