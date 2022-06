Lubelskie. Kopalnia Bogdanka zmieni właściciela?

Jeśli uchwała zostanie dziś (14.06) przegłosowana, będzie to pierwszy krok w procesie przejmowania Bogdanki przez Skarb Państwa. - W dalszej kolejności Skarb Państwa zaproponuje Enei podpisanie listu intencyjnego i przedstawi do niego swoje założenia - tłumaczy Michał Moskal. Wówczas Enea uruchomi proces wyceny i zbycia akcji.

- Współpracując ze stroną społeczną przekonywaliśmy Ministerstwo Aktywów Państwowych do przejęcia udziałów LW Bogdanka od grupy Enea - mówi „Kurierowi” Michał Moskal, szef Gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, dyrektor Biura Prezydialnego PiS. - Nasze argumenty trafiły na przychylność premiera Jacka Sasina, który skierował na wtorkową Radę Ministrów projekt uchwały, która jeśli będzie przegłosowana, to rozpocznie ten proces.

Co na tej zmianie zyska kopalnia?

Jak twierdzą eksperci, da jej to szansę na rozwój i pozyskiwanie finansowania na nowe inwestycje. Dziś na przeszkodzie stoją ograniczenia wynikające ze strategii przyjętej przez rząd, zakładającej, że koncerny energetyczne z udziałem Skarbu Państwa skupią się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. W marcu br. Rada Ministrów przyjęła dokument dotyczący transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, który zakłada m.in. wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Jednak nie ma dziś planów, by do NABE weszła Bogdanka, która stanie się samodzielnym podmiotem.