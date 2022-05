Lubelskie. Kopcisz – nie wjedziesz. Duże miasta przymierzają się do wprowadzenia „stref czystego transportu”. Lublin też Artur Jurkowski

W Lublinie może powstać „strefa czystego transportu”. To obszar, do którego nie wjedzie część – ta starsza – aut napędzanych silnikami spalinowymi. Dla kogo zostanie postawiony szlaban? To miasto będzie konsultować z mieszkańcami.