Lubelskie: Kto się zaszczepi w szkole? Na razie wielu chętnych nie ma

2019 uczniów w województwie lubelskim chciałoby zostać zaszczepionych przeciwko COVID-19 w punktach zorganizowanych przez szkoły – wynika z danych Kuratorium Oświaty w Lublinie. Razem z uczniami w takich miejscach będą mogli się zaszczepić rodzice. W całym regionie taką deklarację zgłosiło 587 osób. Dyrektorzy szkół otrzymali też informację o 65 chętnych do szczepienia członkach rodziny uczniów. Ponadto w punktach organizowanych przez szkoły chce zaszczepić się 45 pracowników.

W województwie lubelskim jest ponad 108 tys. uczniów w wieku 12-20 lat. Poziom zaszczepienia w poszczególnych rocznikach wynosi od kilkunastu do 36 procent. Średnia krajowa wśród uprawnionych do szczepienia nastolatków to 34 procent.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki przyznaje, że dane z województwa lubelskiego nie są dla resortu zaskoczeniem. – Ten poziom zaszczepienia oceniamy umiarkowanie pozytywnie, ale to są zgłoszenia dodatkowe, ponad te 34 procent, czyli prawie milion już zaszczepionych nastolatków w całym kraju – wyjaśnia minister Czarnek w rozmowie z Kurierem. - Rodzice wybierają dla swoich dzieci ogólnodostępne punkty szczepień. Przewidywaliśmy to – dodaje Przemysław Czarnek.