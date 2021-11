Lubelskie. Lekarze błagają kobiety w ciąży: Szczepcie się przeciwko COVID-19

Był piątek, 5 listopada, godz. 9. W szpitalu przy ul. Staszica w Lublinie o życie walczyła 28-letnia kobieta zakażona koronawirusem. Nie zaszczepiła się, bo będąc w ciąży nie chciała zaszkodzić dziecku. Urodziła przez cesarskie cięcie. Dziecka nawet nie zobaczyła, bo była w krytycznie ciężkim stanie. – I być może nigdy go nie zobaczy – mówił prof. Mirosław Czuczwar, kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK 1, który wspólnie z prof. Anną Kwaśniewską z Katedry i Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyszedł tego poranka do dziennikarzy, aby po raz kolejny zaapelować o szczepienie przeciwko COVID-19. – Jeżeli ktoś siada do stołu i ma zamiar grać w rosyjską ruletkę, a potem dokłada sobie kul, to jest niemądre. Ktoś, kto nadal nie wierzy w pandemię, to osoba, która nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje na naszym oddziale – zauważył prof. Czuczwar.