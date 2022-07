Lubelskie. Lokatorzy skarżą się na wysoki czynsz i drogi opał w budynku województwa

Chodzi o blok, w którym kiedyś mieściły się mieszkania zakładowe dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli. Jego właścicielem jest samorząd województwa lubelskiego. Najemcy mieszkań skarżą się na rosnące opłaty eksploatacyjne.

- Największe koszty ponosimy z tytułu ogrzewania mieszkań, do których ciepło jest dostarczane przez kotły olejowe. Wprawdzie w 2010 roku została wykonana termomodernizacja budynku, ale kotłownia osiedlowa ma już prawie 30 lat i jest przestarzała – przekonuje jeden z lokatorów.

Z interwencją w ich sprawie do władz województwa zwrócił się radny sejmiku Sławomir Sosnowski (PSL). - Rok do roku zużycie oleju opałowego wzrosło o 10 tys. litrów oleju opałowego, średnio czynsz został podniesiony o 3 tys. zł rocznie. Do tego mieszkańców obciąża się kosztami pustostanów. To bardzo uciążliwe dla mieszkańców, tym bardziej, że zarobki w tym regionie i możliwości pracy są znikome – mówi radny Sławomir Sosnowski, który na czerwcowej sesji sejmiku apelował, by zarząd województwa w ramach kontroli zarządczej przyjrzał się tej sprawie i sprawdził też jak jest rozliczana woda w budynku.