Lubelskie: „Ludzie dzwonią, czy mogą na grzyby przyjechać”. Jak wygląda życie w strefie wyjątkowej?

Stan wyjątkowy? Wójt gminy Terespol twierdzi, że to nie jest wielkie utrudnienie dla mieszkańców. - Mówimy naszym pracownikom, żeby wyjeżdżali do pracy wcześniej – mówi Krzysztof Iwaniuk. - W piątek przez kontrole spóźnił się szkolny autobus i nie dowiózł uczniów na czas. Wystosowaliśmy pismo, aby kontrole przebiegały sprawniej.

Mieszkańcy przygranicznych miejscowości objętych stanem wyjątkowym powoli przyzwyczajają się do nowej sytuacji. - Ludzie dzwonili do nas z konkretnymi sprawami, chcieli wiedzieć, czy można przyjechać na grzyby lub odwiedzić rodzinę – mówi Andrzej Krywicki, zastępca wójta gminy Kodeń. - Na ulicach rzeczywiście pojawiło się więcej wojska, policji i straży. Są oczywiście też kontrole.

- Tu zawsze było spokojnie, wszyscy żyliśmy w zgodzie, a tu nagle wojsko, policja, zakazy – mówił Krzysztof Iwaniuk. - Miejmy nadzieję, że po tych 30 dniach wszystko się skończy i stan wyjątkowy przejdzie do historii – dodaje.